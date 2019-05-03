В найбільшому акваріумі Франції 30 зникаючих акули з’їли один одного

Природоохоронна організація Sea Shepherd France подала позов проти Національного морського центру Nausicaa в Булонь-сюр-Мер (недалеко від Кале) за «серйозні зловживання і недотримання правил, що стосуються догляду за дикими тваринами в неволі».

У 2011 році Nausicaa зловила біля берегів Австралії перших акул-молотів — всі вони загинули протягом 8 років. Акваріум заявив, що причиною загибелі став грибок, але природоохоронна організація вважає, що морські хижаки просто з’їли один одного.

Це іноді трапляється в природі, стверджують морські біологи, а в океані акули менш агресивні, оскільки в їх розпорядженні більше простору і вони можуть уникнути сутички.

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«Акула-молот — надзвичайно вразливий вид і погано виживають в неволі, — кажуть експерти. — Ці акули мігрують на далекі відстані, їм потрібен простір. Згідно із законом, зоопарки і аквуриумы повинні подбати про те, щоб тварини не стали жертвою один одного. Nausicaa цього не зробив».

За даними Sea Shepherd, акваріум вклав у проект €3 млн, частково це були державні кошти.

«Ми шкодуємо, що ці гроші не були вкладені зусилля по боротьбі з браконьєрством. З 30 акул-молотів, спійманих акваріумом, не вижила жодна: 100-процентна смертність! Ганьба!» — написали преластвители огранізації в Twitter.

Le pire était malheureusement redouté : le dernier #requinmarteau de @PlaneteNAUSICAA est mort 😰

Sur les 30 requins-marteaux prélevés dans leur milieu naturel par l aquarium, aucun survivant : 100 % de mortalité❗️Honteux 😡#StopCaptivité @FdeRugy https://t.co/6hYQ7zcHDS

— 30 Millions d’amis (@30millionsdamis) April 26, 2019

«Акваріум допустив велику помилку, вирішивши показати в неволі уразливий, зникаючий вид. Ці акули не підходять для життя в акваріумі», — стверджує Ніколя Зіані, моской біолог з Phocean Shark Research Group .

Як писав портал «Навколо світу. Україна», зникнення великих білих акул змінило екосистему.

За матеріалами Euronews

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