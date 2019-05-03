Астрономи зафіксували явище, описане 2000 років тому

Нова – це зірка, світність якій різко збільшується в тисячі разів з-за вибуху на її поверхні. Як правило, вибух відбувається, коли білий карлик в подвійній системі висмоктує занадто багато водню з свого напарника. Після вибуху залишаються хмари газу і пилу, що утворюють туманність.

Люди помічали такі яскраві події ще в давнину: за 2200 років ( з 532 р. до н. е .. – з 1690 р. н. е..) в китайських і японських літописах було зафіксовано 90 нових спалахів. Тепер вчені виявили залишок однією з них, з допомогою Дуже великого телескопа в Чилі спостерігаючи кулясте скупчення Мессьє 22 (NGC 6656), розташоване в сузір’ї Стрільця, на відстані 10 400 світлових років від Землі.

Залишки нової утворюють червону сяючу туманність з водню та інших газів, діаметр якої приблизно у 8000 разів більше відстані між Землею і Сонцем. Незважаючи на свої розміри, туманність відносно легка: її маса приблизно всього в 30 разів більше маси Землі.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Вчені визначили, що вибух, що породив нову, стався приблизно 2000 років тому і його було видно з Землі. Хоча перекласти давню китайську карту неба на сучасні координати важко, науковці майже впевнені, що мова йде про одному і тому ж об’єкті. «Ймовірно, стародавні китайські вчені бачили ще цілу нову зірку в тому ж місці», – говорить автор Фабіан Геттгенс, аспірант Університету Георга-Августа.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», астрономи сфотографували останній подих зірки.

За матеріалами «Фокус»

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