«Ми обирали Зеленського, бо суки, бл@дская влада, вся цілком, варто у нас поперек горла» — Богуцька

Кожен день у стрічці з’являються все нові інтерв’ю членів команди Зе, ЗМІ риються в спідньому сім’ї Володимира Зеленського, Ігор Валерійович став хітом номер один.

Всіх журналістів цікавить, ЩО буде далі, ХТО буде далі і ЯК це буде.

Ще нічого не почалося, а вже вкидаються в мережу «інсайди» з пилу, з жару, про те, хто буде (напевно) генпрокурором, або головою СБУ. Обговорюються перші кроки, перший указ, перші законопроекти, розпуск Ради і т. д.

30 квітня ЦВК оголосила Зеленського Новообраним Президентом. Але тут же дала поправку на те, що таким він стане після того, як ця новина буде надрукована в «Урядовому кур’єрі». Акцентувала увагу на тому, що «сьогодні ж передасть дані в газету для публікації. І, згідно закону, публікація повинна з’явитися не пізніше 3 днів після оголошення ЦВК результатів виборів.

Нескладний математичний розрахунок, шляхом загинання пальців, говорить, що сьогодні – результат третього дня.

…

Взагалі-то, мене завжди обурювали ось ці вилки в законах, якими маніпулює влада. Другим етапом після «Кур’єра» буде інавгурація. Теж «не пізніше»…

Що цікаво, попередніх 5 президентів теж відповідно до закону приймали Присягу. Але не наприкінці 30-денного терміну.

Найцікавіше, що всі, хто неодмінно піде в небуття, зараз єхидно заявляє: «Все в рамках закону». А ще, що «Зеленському не терпиться взяти булаву».

Ні, бляха, не Зеленському не терпиться. Це нам, виборцям не терпиться. Тому що ми обирали його на ТІ повноваження, які прописані в Конституції. НЕ НА ІНШІ, куцие і откромсанные для «прем’єра Садового». Ми обирали Зеленського, тому що суччя, блядская влада, вся цілком, варто у нас поперек горла.

І саме тому, ВОНА затягує, (у рамках закону), всі процеси на останній день. На останню годину. На останню хвилину. Ще на один ковток повітря свободи….

…

Для чого це їм треба?

Відповідь проста.

1. Щоб вкрасти ще не вкрадене, як злодій-домушник, який, коли чує, що господар ключами відкриває двері, замість того, щоб втекти, прискорюється у пошуках цінностей, риючись по скринькам і тумбочках.

2. Щоб привести план поділу України в дію і залишити новому Президенту розграбовану розчленівку.

3. Щоб за цей час ейфорія від обрання Зеленського згасла і до моменту Інавгурації його рейтинг обвалився мінімум в 2 рази.

Адже не всі розуміють, що Новообраний — ще не Президент. У нього в руках немає інструментів. Але оппонентские ЗМІ продовжують довбати населення тим, що Зеленський нічого не робить і не виправдовує надії виборців. А крім того, там є, виявляється, ще й квартира в Криму. Кошмар і жах.

І ось тут повертаюся до початку посту.

А в цей час члени команди Зе охоче дають інтерв’ю, розповідаючи, ЯК у них вийшло. Деякі члени команди, яких Володимир вже називав, розповідають, ЩО будуть робити і які кроки предприримать. І, звичайно, нюанси про новому місці АП, або перших указах.

Я навмисно не пишу нікому в лічку з членів команди і не буду нікого тегать в цьому пості. Сподіваюся, що прочитають і візьмуть мій публічний рада.

Шановні члени Зе-команди! Я — ваш виборець. Причому, голосувала не протестно, а усвідомлено, саме за Володимира, за його програму, яка повністю відповідає моїм переконанням.

В програмі ви обіцяли прислухатися до громадян країни. Ось. Прислухайтеся.

Не потрібно зараз давати ЖОДНИХ інтерв’ю та НІКОМУ! Зав’яжіть рот на сайт. Морський.

Ви даєте грунт системщикам будувати підступи і плести інтриги.

Все розповісте після Інавгурації.

Який зиск з того, ЩО ви плануєте, якщо Система буде чинити опір до останньої краплі крові. Причому, не своїй. Не розповідайте зараз, як вам вдалося. Ще встигнете. Дай Бог, щоб взагалі вдалося хоча б почати робити те, що намітили.

Не давайте приводу противнику вас розгладити праскою. Вони ж для того і тягнуть час, щоб вас обнулити.

Відповідь в інтерв’ю повинен бути коротким: «Працюємо. Готуємося. Чекаємо Інавгурації. На ній все дізнаєтеся».