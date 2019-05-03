Обрана найкрасивіша купюра 2018 року

Купюра в 10 канадських доларів визнана найкрасивішою банкнотою в 2018 році за підсумками конкурсу Міжнародного банкнотного спільноти, International Bank Note Society, IBNS (на знімку вгорі — логотип товариства).
На одній із сторін вертикально орієнтованої купюри зображено Віола Десмонд, відома своєю боротьбою з расовою сегрегацією. З іншого – Музей прав людини у Вінніпезі.
Експрес-інформація по країні
Канада – держава в Північній Америці.
Прапор
Герб
Столиця – Оттава
Найбільші міста: Торонто, Монреаль, Ванкувер, Калгарі, Оттава, Вінніпег
Форма правління – Конституційна монархія
Територія – 9 984 670 км2 (2-я в світі)
Населення – 34,77 млн чол. (38-я в світі)
Офіційні мови: англійська, французька
Релігія – християнство
ІЛР – 0,913 (9-я в світі)
ВВП – $1,785 трлн (11-я в світі)
Валюта – канадський долар
Межує з США
За словами організаторів конкурсу, канадська банкнота здобула беззаперечну перемогу. У першу п’ятірку увійшли також 200 швейцарських франків, 500 норвезьких крон, 100 російських рублів і 40 доларів Соломонових Островів.
«Навколо Світу. Україна» писав про самих незвичайних, дивних і красивих банкнотах в світі.
За матеріалами «Фокус»
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