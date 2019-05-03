Обрана найкрасивіша купюра 2018 року

Купюра в 10 канадських доларів визнана найкрасивішою банкнотою в 2018 році за підсумками конкурсу Міжнародного банкнотного спільноти, International Bank Note Society, IBNS (на знімку вгорі — логотип товариства).

На одній із сторін вертикально орієнтованої купюри зображено Віола Десмонд, відома своєю боротьбою з расовою сегрегацією. З іншого – Музей прав людини у Вінніпезі.

Експрес-інформація по країні

Канада – держава в Північній Америці.

Прапор



Герб



Столиця – Оттава

Найбільші міста: Торонто, Монреаль, Ванкувер, Калгарі, Оттава, Вінніпег

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 9 984 670 км2 (2-я в світі)

Населення – 34,77 млн чол. (38-я в світі)

Офіційні мови: англійська, французька

Релігія – християнство

ІЛР – 0,913 (9-я в світі)

ВВП – $1,785 трлн (11-я в світі)

Валюта – канадський долар

Межує з США

За словами організаторів конкурсу, канадська банкнота здобула беззаперечну перемогу. У першу п’ятірку увійшли також 200 швейцарських франків, 500 норвезьких крон, 100 російських рублів і 40 доларів Соломонових Островів.

«Навколо Світу. Україна» писав про самих незвичайних, дивних і красивих банкнотах в світі.

За матеріалами «Фокус»

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