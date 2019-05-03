Коломойський хоче не тільки компенсацію за Приватбанк, але головне — покарати Порошенко за грабіж

Олігарх Ігор Коломойський розповів, чого домагатиметься у справі націоналізації Приватбанку.

Відповідаючи на питання «Яка мета судів?» (у справі про націоналізацію Приватбанку), олігарх зазначив, що «повернути все назад — це не головна мета».

Коломойський сказав: «Перша задача, це скажіть — «правильно» або «неправильно». Тобто пограбували мене чи все було чисто і кошерно».

Він вважає, що його пограбували: «Але просто в тих умовах, які були. Тобто лізти, битися головою об стінку не вважав доцільним. Але припаркувати своє право судитися я все одно запаркувати. Але це ж було б в червні місяці припустимо я б його запаркувати. А вони встигли порушити договір, не встигнувши його підписати. У цьому їх сутність і аморальність».

Коментуючи озвучену раніше суму компенсації в $2 млрд, Коломойський сказав: «Ну це ті гроші, які там просто лежали, які ми туди поклали. Власні кошти, які були покладені в капітал. Але я, наприклад, з Приватбанку за все життя не отримав жодної копійки дивідендів поза банку. Все, що припустимо нам виплачували, ми тут же з цих рахунків відправляли на збільшення статутного фонду або капіталу.

Відповідаючи на питання «Хто повинен заплатити ці гроші?» олігарх заявив: «Ну, якщо, припустимо, буде встановлено, що була неправильна націоналізація і піде реституція і буде встановлено, що належить, ми скажемо: нам не треба банк, залиште його собі. Суспільний резонанс у вас, там 155 млрд фантиків лежить, ну облігацій, які не монетизовані, але вам мало банків державних, ви хочете ще Приват, розумію, залиште його собі. Дайте нам наш капітал, який ми внесли. Рівно стільки, скільки ми туди внесли, дайте нам назад. Хто повинен віддати? Повинен віддати новий власник. Це міністерство фінансів, тобто держава».

На уточнююче запитання, що це «бюджет України», Коломойський зазначив: «Хвилиночку. На патріотичне ми зараз не тиснемо. Ми з початку розбираємо юридичну ситуацію. Добре. Мені не треба, що коли там хтось голодує або не вистачає на армію, а я в цей час буду отримувати два мільярди. Я не поспішаю. Мені потрібно визнати факти. Що мене пограбували і на скільки мене пограбували. І бажано покарати тих, варто раніше, ніж отримати компенсацію, покарати тих, хто це зробив і як це зробили, і заради чого, і який мотив».

Журналісти уточнили: «Ви б цю компенсацію не забирали в підсумку?»

«Ну розміняли б на що-небудь. Ну я не знаю. На які би. Ну це ж питання переговорний. Ну облігації взяли якісь. Потім могли б з ними як інструмент якої-небудь використовувати. Ну дивіться. Ми інвестували в банк два мільярди доларів. Протягом 25 років своїх власних коштів. У нас відібрали. Ми можемо взагалі сказати, ну якщо вам потрібен банк гаразд заберіть, там же є інтелектуальна власність, є приват24», — резюмував він.

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Тепер логічне запитання. Якщо Коломойський переконаний, що його пограбували у вигляді націоналізації Приватбанку, і хоче покарання винуватця цього пограбування, то хто він — головний винуватець?

Нагадаю, рішення про націоналізацію Приватбанку приймалося на засіданні РНБО.

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При цьому головою РНБО був на той момент президент Порошенко.

Відповідно, головним винуватцем «пограбування» Коломойського у вигляді націоналізації Приватбанку є Петро Олексійович.

Обґрунтування такого рішення РНБО забезпечила тодішня голова НБУ Гонтарєва, однак зрозуміло, що вона в даному випадку виконувала доручення Порошенко. Тому Гонтарєва — «грабіжник» №2.

Ну що ж, мене, наприклад, порадує рішення українського суду про тюремний термін для Порошенка (і Гонтарєвої) у тому числі за Приватбанк, якщо такого доб’ється Коломойський…