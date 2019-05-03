У Пакистані лікар навмисно заразив ВІЛ 65 дітей

У пакистанському місті Ларкана лікар свідомо заразив вірусом імунодефіциту людини щонайменше 90 пацієнтів, в тому числі 65 дітей.

Доктор, який сам був заражений ВІЛ, використовував для ін’єкцій інфікований шприц.

Лікар заарештований, ведеться слідство. Влада зацікавилися особистістю медика після того, як в одному з передмість Ларканы відразу 18 дітей виявилися ВІЛ-позитивними.

При цьому у їх батьків вірус, який викликає Снід, виявлено не було. Пізніше виявили ще десятки аналогічних випадків.

Слідство показало, що причиною спалаху захворювання стали дії одного і того ж лікаря.