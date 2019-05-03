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На березі річки на Вінниччині знайшли людський скелет

03.05.2019

На березі річки Соб у місті Іллінці у Вінницькій області виявлено рештки людського скелета. Про це повідомили у правоохоронних органах.

Неподалік річки виявлено людські кістки та одяг. Первинним оглядом на кістках не виявлено слідів переломів. Знайдене направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин та давності настання смерті та встановлення інших обставин.

Наразі розпочато досудове розслідування за ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

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