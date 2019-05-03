Росія змушена буде звільнити українських моряків, виконавши рішення трибуналу, — МЗС

Росія змушена буде виконати рішення Міжнародного трибуналу з морського права і звільнити українських військових моряків, затриманих у Чорному морі наприкінці листопада 2018 року.

Про це 3 травня розказала у Facebook заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

«Рішення Трибуналу буде ухвалене до кінця травня. І навіть якщо Росія буде… для своїх споживачів інформації подавати рішення про звільнення українських моряків як велику послугу новообраному президенту України, весь цивілізований світ буде свідомий того, що насправді це не послуга, а виконання рішення Трибуналу. Ми не просимо послугу, ми вимагаємо негайного звільнення наших моряків, як це передбачає Конвенція ООН з морського права», – вказала Зеркаль.

Вона відзначила, що Росія відмовилася брати участь у слуханнях щодо тимчасових заходів у справі про імунітет українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів у Міжнародному трибуналі з морського права. Український дипломат провела паралелі зі справою Arctic Sunrise, яку трибунал розглянув у 2013 році.

«Arctic Sunrise – це голландській корабель з активістами Greenpeace, яких незаконно затримали росіяни. Голландія звернулася до Міжнародного морського трибуналу із запитом щодо застосування тимчасових заходів задля звільнення корабля та екіпажу. Тоді Росія розказала, що Трибунал не має юрисдикції і не з’єднання явилася на слухання. Між тім, слухання не просто відбулися, а й Трибунал ухвалив рішення про застосування тимчасових заходів, які безпосередньо зобов’язаннями язали Росію звільнити екіпаж судна та повернути корабель. Зрештою, Росія таки виконала рішення Трибуналу, але, звичайно, у притаманній їй манері, представляючи для внутрішнього споживача цю подію виключно як жест доброї волі», – нагадала Олена Зеркаль.

Публічні слухання в Міжнародному трибуналі з морського права, куди Україна звернулася із запитом вжити заходів до Росії для звільнення українських моряків і кораблів, призначені на 10-11 травня 2019 року.

У квітні Україна звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права із запитом вжити заходів до Росії для звільнення українських моряків.

25 листопада біля берегів анексованого Криму російські прикордонники захопили три українських військових кораблі й 24 моряків. Військовослужбовців звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Моряків утримують у СІЗО в Москві.