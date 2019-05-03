Марсохід InSight зняв захід і схід на Марсі

На 145-й марсіанський день свого перебування на Червоній планеті космічний апарат NASA InSight зробив приголомшливі знімки сходу і заходу сонця. Ровер фотографував в 5:30 ранку 6:30 вечора за марсіанського часу.

Сонце на фото виглядає крихітній світлою крапкою — майже на дві третини менше нашого. Адже Марс знаходиться від нього далі, ніж Земля.

Вчені з Лабораторії реактивного руху (JPL) зробили фотокоррекцию знімків. На відкоригованих зображеннях пейзаж здається темно-синім. Саме так люди побачать заходи й сходи на Марсі, якщо все-таки долетять до цієї планети.

«Це традиція всіх наших марсіанських місій — фотографувати схід і захід», — говорить Джастін Маки з Лабораторії реактивного руху NASA.

Вперше марсіанський захід зняв зонд Viking-1 в серпні 1976 року. Viking-2 сфотографував схід сонця у червні 1978-го. Spirit, Opportunity і Curiosity також відобразили початок і кінець дня на Червоній планеті. А Curiosity навіть сфотографував два сонячних затемнення на Марсі.

Нагадаємо, що InSight вперше зафіксував «марсотрясение».

За матеріалами Daily Mail

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