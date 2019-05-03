Україна близька до укладення договору про постачання газу з США, — Коболєв

Глава «Нафтогазу України» Андрій Коболєв заявив, що Україна близька до укладення договору про постачання скрапленого природного газу (СПГ) з США.

«Ми ведемо переговори з цього приводу, — сказав Коболєв у відповідь на питання про можливості отримання газу з США, — і я повинен сказати, що в цей раз ми підійшли до цього питання дуже близько. Це ще не остаточне рішення, але зацікавленість з обох сторін є. Я сподіваюся, що найближчим часом ця зацікавленість трансформується в конкретні потоки газу».

У цьому році Україна повинна закачати в підземні сховища газу на 3 млрд кубометрів більше звичайного через загрозу нової «газової війни» з Росією.

«У нас закінчується договір і, як мабуть ви знаєте, російська сторона, «Газпром» на переговорах поки займає незрозумілу позицію. Ми вважаємо — вони тягнуть час. Їх мета — створити штучну кризу після 2019 року, починаючи з першого січня, як це було в дев’ятому році, тобто 10 років тому, і спробувати зробити криза, яка дозволить їм проштовхнути власний інтерес. Криза, про яку я говорю, який може мати місце в січні 2020 року, можна назвати газовою війною. І, я вважаю, що її ймовірність дуже висока», — сказав Коболєв.