Лижний інструктор 2: Омелян доручив будувати Hyperloop компанії «місцевого божевільного»

Міністерство інфраструктури уклало угоду про будівництво високошвидкісної транспортної системи Hyperloop з українською компанією, яка не має ніякого відношення до подібних технологій, а її директор не завершив жодного проекту за час існування фірми.

«Таке прикольне відкриття я для себе зробив, нарвавшись на повідомлення нашого міністерства черговому про прогрес в проекті. В новини розповідалося про якусь Octogonal Corporation, яку, як виявилося, наш міністр піарить (Володимир Омелян –ред.) ще з 2018 року. Читайте далі сіквел «лижний інструктор — 2» (підписання контракту про будівництво LNG-терміналу з іспанською лижним інструктором — ред.)», — розповів економіст.

Він зазначив, що раніше міністр інфраструктури заявляв про будівництво системи Hyperloop в Мексиці, яким займається Octogonal Corporation. Однак жодних будівельних робіт ця компанія там не веде і вести не може.

«Компанія Octagonal створена таким собі Іваном Огильчиным. Його в місцевих інвест-банківських колах прекрасно знають, як «місцевого сумасшедшого». Знав його і я ще в 2012 році, коли він працював в Ерсте Банку, де я працював. Ще тоді помітили за Огильчиным цікаву особливість — абсолютно повну нездатність сприймати реальність, привласнювати собі безглузді титули і розповідати казки про неіснуючі проекти. Після того як він його покинув банк, ситуація з реальністю і титулами тільки погіршилася. Іван увійшов у звичку створювати компанії, які нібито займаються мільярдними інвестиціями. Але досить скоро ці компанії закриваються, потім відкриваються нові. І цирк повторюється знову», — пише Заблоцький.

«Власник/засновник /CEO/Президет і інші титули, які він видає себе за настроєм. М’яко кажучи — клоун: 1. Поки що жодної угоди з моменту створення «інвестиційного банку» 2. На линкдине з співробітника відділу по роботі з юр. особами поступово перетворився в Senior Executive по роботі з особливо великими корп. клієнтами 3. Постійні розмови про зараз буде велика угода/скоро відкриємо офіс у Франкфурті / Лондоні / Дубаї», — процитував Заблоцький.

Він додав, що «нормальна людина ніколи не вірив казкам цього пройдисвіта», але Міністерство інфраструктури вирішило з ним разом реалізувати мільярдний високотехнологічний проект.

«До речі, кілька тижнів тому Міністерство інфраструктури заявило, що Hypeloop фінансуватиметься Євросоюзом. 100% буде, прям це бачу. Коротше, хлопці, розважайтеся там у міністерстві як хочете, тільки не беріть на це наші бюджетні гроші», — підсумував експерт.