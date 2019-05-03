Amnesty International визнала в’язнями совісті всіх затриманих на Першотравень

Amnesty International визнала в’язнями совісті всіх затриманих у Росії 1 травня учасників мирних демонстрацій. Про це повідомляється на сайті організації.

«Масові затримання, демонстративна жорстокість поліції, нічні суди стають обличчям сучасної Росії. Влада країни виявилися неспроможними виконати свої зобов’язання поважати свободу зібрань, навіть у випадку ними ж „узгоджених“ акцій», — заявила директор російського представництва Amnesty International Наталія Звягіна.

В організації вважають, що всі затримані постраждали «лише за реалізацію свого права на свободу мирних зібрань».

За даними «Овс-Інфо», не менше 126 осіб було затримано у зв’язку з першотравневими акціями в Росії. У ряді випадків, включаючи Санкт-Петербург, затримання проводилися з незаконним застосуванням сили.