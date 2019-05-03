У НАТО представили нового Головнокомандувача в Європі

Церемонія передачі повноважень відбулася в штабі об’єднаних збройних сил НАТО в бельгійському Монсі.

Генерал ВПС США Тод Уолтерс призначений на посаду верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR). Він змінив на цій посаді Кертіса Скапаротти, повідомляє ТАСС в п’ятницю, 3 травня.

Церемонія передачі повноважень відбулася в штабі об’єднаних збройних сил НАТО в бельгійському Монсі за участю генсека альянсу Йенса Столтенберга.

Генералу Уолтерсу було передано прапор Об’єднаних сил НАТО. Столтенберг вручив Скапаротти медаль НАТО За відмінну службу.

“Як заявив генерал Ейзенхауер, перший командувач силами НАТО, ми стурбовані не тільки захистом людей, але і захистом наших свобод. Протягом 70 років альянс захищав свободу, демократію та верховенство закону. Ми захищаємо наші цінності і право людини жити своїм життям. НАТО успішно протистояла Радянському Союзу, зупинила жорстокі війни на Балканах, принесла перемогу над Аль-Каїдою в Афганістані і сприяла поширенню демократії у світі”, – сказав Столтенберг.

Кертіс Скапаротти обіймав посаду головнокомандувача Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі з 11 березня 2016 року по 3 травня 2019 року.

Генерал Тод Уолтерс – у минулому льотчик-винищувач. Він обіймав посаду командувача американськими ВВС в Європі та Африці, брав участь в операції США в Іраку і Афганістані.