Принц Гаррі зібрався у відрядження в Нідерланди (фото)

Шанувальники герцога і герцогині Сассекських не можуть дочекатися звістки про те, що у них народився первісток, втім, в одному можна бути переконаними на сто відсотків – поки що малюк не з’явився на світ.

За повідомленням прес-служби Букінгемського палацу, Меган Маркл наступного тижня відправиться в дводенну поїздку до Нідерландів, де візьме участь в офіційному заході в Амстердамі, а потім відправиться в Гаагу, щоб дати старт зворотному відліку до початку Invictus Gаmеs 2020 року.

Як повідомили у палаці, розклад принца буде переглянуто, якщо у Меган почнуться пологи.

: bilshe.com

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.