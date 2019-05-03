Ці звички негативно впливають на ваші нирки

Стали відомі найпоширеніші звички, що ведуть до захворювання нирок.
Про це повідомляє НАРОДНА ПРАВДА з посиланням на Мed2.
Найпоширеніша причина болю в цьому органі – це зловживання сіллю. Надмірне додавання солі до страв стає причиною підвищеного кров’яного тиску, а для нирок це справжній удар.
Також популярною причиною болю в нирках є надмірне споживання м’яса. Тваринний білок збільшує кислотність крові, при якому підвищується ризик ацидозу – процесу, коли нирки не справляються зі своєчасним виведенням кислоти. М’ясо повинно становити не більше чверті їжі на тарілці.
Інша поширена причина проблем з нирками – недостатнє вживання води.
Також великої шкоди ниркам завдає надто часте прийняття знеболюючих і ліків з будь-якого приводу. Через це орган не може впоратися з повною очисткою від компонентів ліків, які виділяються під час засвоєння.
Не забувайте добре висипатися, щоб ваші нирки не працювали “з останніх сил”.
Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook
Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.