Ці звички негативно впливають на ваші нирки

Стали відомі найпоширеніші звички, що ведуть до захворювання нирок.

Про це повідомляє НАРОДНА ПРАВДА з посиланням на Мed2.

Найпоширеніша причина болю в цьому органі – це зловживання сіллю. Надмірне додавання солі до страв стає причиною підвищеного кров’яного тиску, а для нирок це справжній удар.

Також популярною причиною болю в нирках є надмірне споживання м’яса. Тваринний білок збільшує кислотність крові, при якому підвищується ризик ацидозу – процесу, коли нирки не справляються зі своєчасним виведенням кислоти. М’ясо повинно становити не більше чверті їжі на тарілці.

Інша поширена причина проблем з нирками – недостатнє вживання води.

Також великої шкоди ниркам завдає надто часте прийняття знеболюючих і ліків з будь-якого приводу. Через це орган не може впоратися з повною очисткою від компонентів ліків, які виділяються під час засвоєння.

Не забувайте добре висипатися, щоб ваші нирки не працювали “з останніх сил”.

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