Депутата Вишгородської міськради подарували квартиру

Начальник відділу з питань діяльності органів місцевого самоврядування та адміністративно-теріторіального устрою Управління конституційного та адміністративного законодавства Департаменту публічного права, депутат Вишгородської міської ради Ганна Булгакова отримала квартиру у подарунок.

3 травня Булгакова задекларувала подарунок у негрошовій формі вартістю 800 810 тисяч гривень. Подарунок від громадянина України на прізвище Кисляк нічого квартирою у Вишгороді (передмістя Києва, – ред.) на 108,1 квадратних метра.

Подарунки від родичів чи третіх осіб у грошовій і негрошовій формі – це, зазвичай, спосіб легалізувати “чорні” прибутки. Чиновники часто вдаються до цього методу.

Наприклад, нещодавно співробітниця Мін’юст юсту отримала у подарунок від матері два мільйони. Спеціаліст Мінприроди придбала квартиру за майже два мільйони отримавши 16 подарунків. Секретарю МЗС подарували вісім мільйонів. А у Полтаві подружжя держслужбовців отримало подарунків на понад мільйон.

Нагадаємо, Головний державний інспектор Державної фіскальної служби у Харківській області отримала подарунок у грошовій формі та придбала на ці кошти собі квартиру в Харкові, а інспектор ДФС отримала у подарунок 850 тисяч. Спеціаліст Держгеокадастру отримав у подарунок півмільйона.