Більше 10 мільйонів жителів Північної Кореї голодують

Більше 10 мільйонів жителів Північної Кореї (приблизно 40% населення країни) знаходяться в ситуації, яку в ООН характеризують як «відсутність продовольчої безпеки».

У КНДР зібраний найнижчий урожай за останні 10 років, що стало наслідком посухи і повені, заявивши у ятницю на брифінгу в Женеві офіційний представник Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Ерве Верхузел.

Він послався на підсумки спільної оціночної місії ЗПС і Продовольчої і сільськогосподарської організації Об єднаних Націй (ФАО), яка працювала у КНДР з 29 березня по 12 квітня. «Було зроблено висновок, що через найгіршого за 10 років врожаю, який ставши наслідком посухи, 10,1 млн осіб страждають від суворої відсутності продовольчої безпеки. Це означає, що у них немає достатньої кількості продовольства до наступного врожаю», — сказав представник ООН.

За оцінками місії ЗПС і ФАО, в КНДР вироблено 4,9 млн метричних тонн сільськогосподарської продукції, що є найнижчим результатом після сезону 2008 — 2009 років. Як підкреслив Верхузел, «без гуманітарної допомоги мільйонам людей може загрожувати голод».

Він нагадав, що збільшення допомоги «вімагає стійкого фінансування з боку донорів, щоб врятувати життя». «Шлюб фондів ставити положення сімей під загрозу і становить небезпеку для цілого покоління дітей», — попередив представник ООН.

Додамо, продовольче становище в КНДР стривожило фахівців ООН ще на початку березня. Тоді повідомлялося, що від нестачі продовольства і води вже страждає 10,9 млн жителів КНДР. При цьому сумарна чисельність жителів Північної Кореї на минулий рік становила близько 25,5 млн чоловік.

За даними німецької гуманітарної організації Deutsche Welthungerhilfe, у зв’язку з надзвичайною ситуацією влада КНДР скорочує добовий продовольчий пайок для громадян з 576 до 300 грамів. Пайок складається із зернових, кукурудзи та картоплі. Для порівняння, у найбільш важкий період блокади Ленінграда добовий пайок робочого становив 250 грамів хліба, а утриманця і дитини — 125 грамів хліба.

я пережила у 1995-1999 роках. Масовий голод цього періоду офіційна пропаганда замаскувала евфемізмом «Важкий похід». Голод супроводжувався випадками канібалізму, мародерства і епідеміями, пише Koreya24. За деякими даними, жертвами гуманітарної катастрофи стали до 3 млн осіб (2 мільйони за оцінками ООН), однак влада КНДР визнала загибель не менше 10 тисяч осіб.

За оцінками фахівців, неврожаї є лише одним з кількох чинників, які призводять до нестачі продовольства. Причому інші причини прямо або побічно випливають з політики Пхеньяну. Серед них названі планова система економіки, низька врожайність сільського господарства, міжнародні санкції і різні обмеження, введені у відповідь на мілітаризацію КНДР і розробки в області ядерної зброї.

У світі в 2018 році голодували 113 млн осіб

Близько 113 мільйонів чоловік в 53 країнах світу в 2018 році відчували гостру нестачу харчів, йдеться в опублікованій місяць тому доповіді Євросоюзу, Продовольчої і сільськогосподарської організації Об єднаних Націй (ФАО) і ВПП ООН. А в 2017 році по всьму світу гострий голод відчували 124 мільйони чоловік.

Майже дві третини із загальної кількості людей, що зазнають гострий голод, проживають в 8 країнах: Афганістані, Демократичній Республіці Конго, Ефіопії, Нігерії, Судані, Південний Судані, Сирії та Ємені. У 17 країнах рівень людей, які відчувають гострий голод, залишився на колишньому рівні або збільшився.

Кліматичні і стихійні лиха позбавили достатньої кількості їжі ще 2