У Запоріжжі впіймали серійного ґвалтівника

У Запоріжжі поліція затримала серійного маніяка. Інцидент стався в Шевченківському районі.

У вівторок, 30 квітня, о 2 годині ночі патрульні отримали інформацію про пограбування на вул. Олексія Поради.

40-річна водій трамвая розповіла, що на зупинці зайшов чоловік, який почав їй погрожувати і вимагав зупинити транспорт. Після зупинки зловмисник вдарив жінку пляшкою по голові, відібрав сумку з грошима, а потім накинувся і зґвалтував, пише IPnews.

Злочинця налякав сторонній шум, і він вибіг з трамвая. Як з’ясувалося, підозрюваним є 33-річний місцевий житель, який раніше був судимий за аналогічний злочин. Коли патрульні приїхали до нього додому, він стрибнув з 3 поверху і втік.

1 травня ґвалтівника знайшли. Його затримали і доставили в Шевченківський відділ поліції. Про це інформує прес-служба патрульної поліції Запоріжжя.