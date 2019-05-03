У Сумській області вбивця власної сестри кремував тіло в домовій печі

У Недригайловской районі Сумської області затримали підозрюваного у подвійному вбивстві.

Про це повідомляє в п’ятницю, 3 травня, прес-служба поліції області.

«Другого травня в поліцію Недригайлова звернулася жителька одного із сіл району. Вона просила розшукати її 36-річного сина, який ще 29 квітня пішов з дому і не повернувся. При пошуку поліцейські встановили, що його бачили в сусідньому селі з жінкою. За дивним збігом обставин, останню сусіди також не бачили протягом декількох днів», — йдеться в повідомленні.

Телефон розшукуваного не відповідав, поліція почала відпрацьовувати осіб, з якими міг контактувати зниклий. Так у поле зору потрапив двоюрідний брат жінки, з якою розшукуваного бачили односельці. Останній близько місяця тому повернувся з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вбивство. За місцем проживання його не знайшли, що посилило підозри.

При затриманні підозрюваного при ньому знайшли мобільний телефон сина заявниці. Спочатку він заперечував свою причетність до зникнення людини, однак після того, як при обшуку в його будинку знайшли сліди крові, а в печі – обгорілі людські останки, дав свідчення.

За словами зловмисника, на великодні свята сестра зі знайомим прийшли до нього в гості. У ході застілля спалахнула сварка, в ході якої підозрюваний схопив сокиру і завдав ним кілька ударів гостям. Тіла убитих закидав дровами і спалив у печі.

Загиблій жінці було 47 років, самому затриманому — 36.

Розпочато кримінальне провадження за статтею про вбивство (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.

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