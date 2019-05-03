SpaceX визнала, що пасажирська капсула Crew Dragon знищена під час тестів

Космічний корабель Crew Dragon в березні цього року виконав перший пробний політ, успішно пристикувався до МКС і благополучно повернувся додому. Але 20 квітня, коли апарат проходив «серію випробувань двигуна» на мисі Канаверал, що щось пішло не так.
В небо Флориди піднявся густий стовп диму, який був помітний здалеку. В повідомленнях преси зазвучало занепокоєння: не сталася аварія? Однак керівництво SpaceX відповідала на всі питання ухильно, визнаючи тільки маленький вибух на стартовому майданчику.
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Тепер, вперше після інциденту, керівництво компанії SpaceX надала детальну інформацію про те, що трапилося.
Космічна капсула Crew Dragon повністю знищена, заявив віце-президент SpaceX Ханс Кенигсманн (Hans Koenigsmann). На думку експертів, аварія пов’язана з несправністю двигунів SuperDraco, які керують системою аварійного відділення капсули.
Кенигсманн сподівається, що незважаючи на катастрофічний удар, компанія постарається не дуже вибитися з графіка і відправить астронавтів на МКС вже в цьому році (але, звичайно, не в червні, як передбачалося). Інші апарати Crew Dragon вже знаходяться в процесі виробництва, тому компанія не повинна буде починати все з нуля.
Нагадаємо, що з 2011 року NASA змушене орендувати для доставки астронавтів на орбіту космічні кораблі «Союз», виплачуючи Росії при цьому близько $80 млн за місце. Тому в 2014 році космічне агентство уклало контракти зі SpaceX і Boeing на суму $2,6 млрд і $4,2 млрд. Передбачалося, що обидві капсули будуть готові вже у 2017 році.
За матеріалами CNN
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