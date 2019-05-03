“Чиста країна”: Медведєв доручив розробити єдину систему обліку відходів

На Всеросійському екологічному форумі “Чиста країна” прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив про необхідність створення єдиної системи відходів. Термін виконання доручення – до 15 січня 2021 року, а перший звіт продемонструють вже в жовтні цього року. За створення системи будуть відповідати Мінприроди і Мінкомзв’язку.

В цей же проміжок часу буде введена схема поводження з відходами. Терміном до 1 липня міністерства повинні провести інвентаризацію контейнерів, у тому числі для збору твердих комунальних відходів (ТКО). За результатами інвентаризації виявлять Суб’єкти РФ, в яких необхідно закупити контейнери для ТКО. Фінансувати закупівлі буде федеральний бюджет.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року в силу вступила “сміттєва реформа”. Згідно з новим законом, тепер за переробку ТКО відповідають регіональні оператори. Їх послуги – окрема стаття витрат для громадян. Середня сума за вивезення відходів ТКО складе 1225 руб. в рік. Тим громадянам, які сортують відходи, вартість оплати послуги вивезення ТКО буде повернута. Про це подбають Мінприроди, Мінфін і Мінекономіки. Нова система повинна вплинути на поліпшення екологічної ситуації в країні.