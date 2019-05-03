У Житомирі маленький хлопчик випав з 9 поверху та вижив. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.

Вчора увечері до поліції надійшло повідомлення про травмування у результаті падіння з 9-го поверху малолітнього хлопчика. Дитину було терміново госпіталізовано, а усі обставини події поліцейські з’ясовувають у рамках розпочатого кримінального провадження.

Попередньо встановлено, що подія сталася близько 19.30 в одному з гуртожитків обласного центру. Хлопчик, якому рік та 4 місяці, грався у коридорі загального користування. В якийсь з моментів він залишився без нагляду дорослих та вийшов на балкон, звідки зірвався донизу.

Хлопчика з травмами різного ступеня тяжкості терміново госпіталізували до лікарні. За оцінками медиків, нині його стан задовільний, загрози життю немає.

За вказаним фактом Житомирським відділом поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває з’ясування усіх обставин.