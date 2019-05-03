План противодействия с российской агрессией: команда Зеленского провела встречу с послами ЕС. ВИДЕО

Эксперты президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка провели встречу с послами стран ЕС в Брюсселе. Они обсудили совместные усилия для противодействия российской агрессии. Об этом сообщает агенство Интерфакс-Украина.

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Как сообщает пресс-служба В.Зеленского, члены его команды встретились с послами 28 стран ЕС в Комитете по вопросам политики и безопасности в Брюсселе. Они ознакомили представителей ЕС с приоритетами и первыми шагами В.Зеленского после вступления в должность президента. Также речь шла об ответах на главные угрозы для Украины.

Видео: “Радио свобода”

“Нас заверили в полной поддержке. Есть понимание, что усиление санкций против России необходимо”, – отметил после встречи А.Данилюк.

Стороны обсудили активизацию работы в “нормандском формате” и противодействие провокациям России, в частности, по выдаче паспортов жителям временно оккупированных территорий Украины.

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“Ключевым приоритетом для нас будет восстановление, активизация работы “нормандского формата”, – подчеркнул А.Данилюк.

По словам А.Данилюка, команда В.Зеленского будет фокусироваться также на решении гуманитарных проблем на Донбассе, в частности, восстановления моста в Станице Луганской и других.