Білецький заявив, що “Нацкорпус” продовжить боротьбу з корупцією

Лідер “Національного корпусу” Андрій Білецький повідомив, що його політична сила в майбутньому буде продовжувати боротьбу з корупцією на всіх рівнях державної влади.

Лідер політсили прокоментував підсумки президентських виборів, перемогу на яких здобув Володимир Зеленський. За його словами, обрання нового глави держави — “це всього лише перша сходинка перезавантаження чинної політичної системи, тому попереду на українців чекає ще багато викликів”.

Андрій Білецький підкреслив, що він і його прихильники планують активно брати участь в оновленні політичних еліт і очищенні державної влади від корупційних елементів.

Політична партія “Національний Корпус”, лідером якої є народний депутат і колишній командир добровольчого полку “Азов” Андрій Білецький, була створена в 2016 році. Тоді був створений ряд партійних осередків у різних регіонах України, а також заснована громадська організація “Національні Дружини”, метою діяльності якої є підтримання правопорядку на вулицях українських міст.

В період президентської кампанії 2019 року активісти “Національних Дружин” і представники “Національного Корпусу” стали рушійною силою протестного руху “Свинарчуков Порошенко – за грати”, учасники якого вимагали заарештувати чиновників з близького оточення президента Петра Порошенка (зокрема, першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського), причетних до розкрадання коштів “Укроборонпрому”.