У Донецьку вишикувалася черга за російськими паспортами

У Донецьку сьогодні, 3 травня, розпочався прийом заяв на отримання російського громадянства за спрощеною системою. У будівлі міграційної служби «МВС «ДНР» люди з ранку зібралися в черзі, пише Telegram-канал Inside Donetsk.

Прийом документів почався з 9.00 за місцевим часом. До цього моменту біля будівлі зібралося близько 80 осіб. Люди повідомили, що почали займати чергу ще з 5 ранку.

Фото: t.me

Telegram-канал Post Enot пізніше повідомив, що «люди прибувають» і «за списком записалися вже майже 200 осіб».

Фото: t.me/post_enot

Відео: t.me/post_enot