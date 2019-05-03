В Амстердамі заборонять автомобілі на бензині та дизельному паливі

Міська рада Амстердама оголосив про повну заборону на в’їзд у місто автомобілів, що працюють на бензині та дизельному паливі, з 2030 року.

Прийнята владою програма передбачає плавний перехід до заборони. Вже з 2020 року в’їзд у місто заборонять автомобілів на дизельному паливі старше 15 років, з 2022 року в центр не зможуть в’їжджати автобуси, з 2025 року ця заборона пошириться на скутери і мотоцикли.

Влада також анонсували ряд програм зі стимулювання переходу населення на електрокари. Зокрема, жителям будуть частково компенсуватися плата за паркування і зарядку автомобілів.

Рівень забруднення повітря в Нідерландах вище, ніж це дозволяють директиви ЄС. Багато в чому це пов’язано з повсюдним використанням автомобілів в щільно забудованих Амстердамі і Роттердамі.