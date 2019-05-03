Предупреждение украинцам от МИД, для тех кто собрался в Тунис

Министерство иностранных дел Украины предупредило украинцев об опасности во время поездок в Тунис. Об этом 3 мая сообщила в Facebook пресс-служба Департамента консульской службы внешнеполитического ведомства.

До уваги громадян України, які мають наміри подорожувати до Тунісу!У Тунісі стартує туристичний сезон. У цьому зв’язку…

Gepostet von Департамент консульської служби МЗС України am Donnerstag, 2. Mai 2019

“В Тунисе стартует туристический сезон. В этой связи рекомендуем украинским туристам учитывать существующие в этой стране риски по безопасности, обусловленные повышенным уровнем террористической угрозы, вероятностью проведения стихийных акций протеста и тому подобное. Следует также учитывать, что продолжающийся вооруженный конфликт в соседней Ливии и сложная внутриполитическая ситуация в Алжире имеют негативное влияние на ситуацию в Тунисе”, – подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве призвали украинцев, которые пребывают на территории республики, быть бдительными, воздерживаться от посещения мест большого скопления людей, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, выбирать групповые экскурсии по классическим маршрутам.