Інавгурація Зеленського може відбутися 19 травня

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови, згідно з яким інавгурація новообраного Президента України Володимира Зеленського може відбутися 19 травня.

Проект постанови про проведення урочистого засідання Верховної Ради, присвяченого складенню присяги новообраним Президентом зареєстрував позафракційний депутат Сергій Міщенко.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що парламент прийме постанову про дату інавгурації на першому пленарному тижні, який розпочнеться 14 травня, про це повідомляє «Укрінформ».

«Верховна Рада точно не буде порушувати закон про надзвичайно важливому питанні, як інавгурація новообраного президента. Я переконана що Верхова Рада оперативно ухвалить постанову за призначення дати інавгурації», — сказала Геращенко.

Зазначимо, що сьогодні, 3 травня, офіційні результати президентських виборів опублікували в газеті Верховної Ради «Голос України». За законом, протягом 30 днів з цього дня має відбутися інавгурація новообраного Президента.