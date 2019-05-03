Порошенко і Лагард обговорили ситуацію з Приватбанком

У п’ятницю, 3 травня, президент України Петро Порошенко провів телефонні переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард. Мова йшла про фінансову ситуацію в Україні та Приватбанку.

Крістін Лагард в ході розмови зазначила макрофінансову стабільність в Україні і успішне функціонування банківської системи країни. Також вона заявила, що МВФ стурбований ситуацією навколо судових процесів в Україні з метою денаціоналізації Приватбанку. Це, на думку організації, може поставити під загрозу фінансову стабільність держави.

Також Лагард зазначила необхідність забезпечення незалежності діяльності Національного банку України. Директор-розпорядник МВФ запевнила в готовності розвивати співпрацю між Україною та МВФ, а також закликала продовжувати процес реформ на основі досягнень за останні п’ять років.