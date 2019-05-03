У Криму дівчинку на повітряній кулі ледь не віднесло в море: з’явилося відео

У Криму вітер мало не змив в море 11-річну дівчинку на повітряній кулі. Під час жорсткої посадки з кошика випали всі дорослі, включаючи пілота.

Повітряна куля злетіла з майданчика в районі села Журавки Кіровського району. Раптово кошик вдарилася об землю і батьки випали з неї, дитина ж залишився всередині. Він піднявся в повітря, його стало вітром відносити в бік узбережжя. М’яч пролетів близько 10 кілометрів.

Знижуватися повітряна куля почав лише після вигоряння газу. На землю він опустився в приватному дворі житлового будинку. На щастя, в результаті події дитина не постраждав. Зараз слідчий комітет проводить перевірку за статтею «надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки».

За попередньою інформацією, причиною події стала помилка пілота.