У Британії знайшли прижиттєвий портрет да Вінчі

Автором може бути асистент художника.



У Британській королівській колекції був виявлений невідомий прижиттєвий портрет легендарного Леонардо да Вінчі.

Робота невідомого автора буде виставлена в Лондоні, оскільки у світі відзначають 500-річчя з дня смерті художника і винахідника.

“Малюнок меланхолійного, вдумливого старого, захопленого зненацька, був ідентифікований як друге зображення Леонардо да Вінчі, зроблене за його життя”, – зазначив Мартін Клейтон, керівник відділу гравюр і малюнків в Трасті Royal Collection.

Автор роботи невідомий, однак передбачається, що ним міг стати один з асистентів художника.