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У Британії знайшли прижиттєвий портрет да Вінчі

03.05.2019

В Британии нашли прижизненный портрет да ВинчиАвтором може бути асистент художника.

У Британській королівській колекції був виявлений невідомий прижиттєвий портрет легендарного Леонардо да Вінчі.

Робота невідомого автора буде виставлена в Лондоні, оскільки у світі відзначають 500-річчя з дня смерті художника і винахідника.

“Малюнок меланхолійного, вдумливого старого, захопленого зненацька, був ідентифікований як друге зображення Леонардо да Вінчі, зроблене за його життя”, – зазначив Мартін Клейтон, керівник відділу гравюр і малюнків в Трасті Royal Collection.

Автор роботи невідомий, однак передбачається, що ним міг стати один з асистентів художника.

В Британии нашли прижизненный портрет да Винчи

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