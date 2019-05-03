Топ-6 самых перспективных политиков Украины

Выборы – хорошая возможность войти в политический мир. В этом году, благо, есть и выборы, и запрос на так называемые “новые лица”. Поэтому сейчас есть плодородная почва, чтобы заявить о себе в полной мере. Zrada Today составила список из шести перспективных политиков, которые имеют неплохой шанс взойти на пьедестал в 2019 году.

Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков

Владимир Зеленский в этом списке самое “новое” лицо, ранее связанное с политикой разве-что юмористическими сценками в Квартале-95. Но, тем не менее, у новоизбранного президента есть все козыри на руках, чтобы запомниться народу как хороший глава государства. Что ж, поживем – увидим. Вот с говорящей головой Зе-команды ситуация обстоит иначе – он уже обкатан Партией Регионов (был главой молодежного крыла партии). Но это не приговор. Человек часто ходит по каналам, выступает, иногда достаточно грамотно. Поэтому не исключаем, что он добьется в политике большего, нежели сейчас.

Евгений Мураев

Молодой (42 года) представитель пророссийских сил в Украине. Человек, внушающий своим умом доверие, но не вызывающий положительных эмоций у проевропейской части населения страны. Благо для Мураева, пророссийски настроенные граждане в Украине всегда были и будут. У Мураева есть неплохой шанс захватить эту нишу в ближайшем будущем. Но пока на этом электоральном поле главный – Юрий Бойко, но он старше и скучнее.

Сергей Рыбалка

На протяжении трех лет был председателем Комитета ВРУ по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. Запомнился своей оппозиционной деятельностью по отношению к бывшей главе НБУ Валерии Гонтаревой во время “банкопада” и девальвации гривны. В апреле этого года возглавил межфракционную группу “Независимость и Развитие”, которая, по мнению политолога Вадима Карасева, имеет неплохие шансы стать политическим стартапом 2019 года.

Игорь Смешко

Внезапно возникший из ниоткуда политик. Он был в госапарате еще при Кучме, но потом пропал с радаров. Но по волшебству (или по волшебству Дмитрия Гордона) он без громкой рекламной кампании получил более 6% голосов, что дает ему шансы пройти со своей партией в парламент на грядущих выборах. В любом случае, Игорь Смешко должен сказать Дмитрию Гордону “спасибо”. Либо уже сказал.

Владимир Гройсман

Нынешнего премьера сюда добавляем в качестве бонуса. Он сумел выйти сухим из воды, когда “империя Порошенко” трещала по швам. А он, к слову, продуктом этой империи являлся. Но жизнь переменчива. Недавно Гройсман провел встречу с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, и она прошла успешно. Поэтому у главы Кабмина есть все шансы сохранить премьерское кресло. Кроме того, в распоряжении редакции Zrada Today есть информация, что скоро Гройсман представит собственную политическую силу “Люди важливі”, которая будет состоять из бывших кабминовцев. С этой партией он планирует идти на парламентские выборы. И если удастся получить пару десятков мандатов, то жизнь покажется малиной.