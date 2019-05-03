На Донбасі окупанти 16 раз обстріляли українські позиції, двоє військових поранені

З початку доби на Донбасі окупанти 16 раз обстріляли українські позиції і застосовували зброю заборонених калібрів.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» бойовики 13 раз обстріляли позиції ВСУ.

З мінометів калібру 120 і 82 мм і великокаліберних кулеметів окупанти тричі обстріляли позиції поблизу Авдіївки; з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів — біля Новотроїцького; з озброєння бойових машин піхоти і великокаліберних кулеметів — у районі Гнутово; тричі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів — поблизу Мар’їнки; з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів — у районі Лебединського; двічі з автоматичних гранатометів станкових — біля Широкіно і Харчовика; двічі з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів — поблизу Павлополя.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» бойовики тричі обстріляли позиції українських військових.

З мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів станкових бойовики здійснили обстріл позицій біля Золотого-4; з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — в районі Новолуганского; з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї — поблизу населеного пункту Шуми.

В результаті обстрілу ворожих двоє українських військових отримали поранення.