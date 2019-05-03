Постояльців турецьких готелів попросили доїдати

Проект «Помаранчевий прапор» покликаний змінити ставлення власників бізнесу і споживачів готельних послуг до процесу харчування в готелях all inclusive.

Як заявляє ініціатор проекту Алі Акгун, для Туреччини проблема харчових відходів стоїть гостро: у країні щороку викидають 18 млн тонн фруктів і овочів, 4,9 млн буханців хліба. Загальну вартість річних відходів Акгун оцінює на більш ніж € 32 млрд.

Планується, що в цьому році «Помаранчевий прапор» підтримає близько 250 готелів. Пропозиція розіслано керівництву готелів в Анталії, Аланьї, Бодрумі, Ізмірі і не тільки.

Експрес-інформація по країні

Туреччина (Турецька Республіка) – держава, розташована в Південно-Західній Азії і частково в Південно-Східній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Анкара

Найбільші міста: Стамбул, Анкара, Ізмір, Бурса, Адана, Анталья, Конья

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 783562 км2 (36-я в світі)

Населення – 78,74 млн осіб (18-я в світі)

Офіційна мова – турецька

Релігія – мусульманство

ІЛР – 0,761 (72-я в світі)

ВВП – $798,42 млрд (18-я в світі)

Валюта – турецька ліра

Межує з Грузією, Вірменією, Азербайджаном, Іраном, Іраком, Сирією, Грецією, Болгарією

Участь у проекті добровільна, але накладає на готельєрів деякі зобов’язання: кухарів і закупівельників навчать більш точно планувати витрату продуктів, в ресторанах і номери повинні з’явитися брошури про те, що «потрібно все доїдати», також до питання підключать аніматорів, які працюють з сімейними відпочиваючими. Обговорюється і можливість впровадження тарілок меншого обсягу.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», турецькі влади не збираються скасовувати систему «все включено».

За матеріалами 34travel.me

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