Журналіст: Путін може стати першою жертвою президента Зеленського

Президент РФ Володимир Путін може стати першою жертвою новообраного президента України Володимира Зеленського.

«Однак буквально через тиждень після перемоги на президентських виборах художнього керівника студії «Квартал 95» виявилося, що боятися Зеленського треба не українцям, а Володимиру Путіну. Так-так, саме йому. Адже господар Кремля може стати першою жертвою нового президента України», – пише журналіст.

Руденко зазначає, що несистемний політик Зеленський почав своє заочне знайомство з президентом Росії без зайвих дипломатичних реверансів.

«Він дорікнув візаві в обмеженні свобод росіян, спробі РФ зруйнувати українську державність, згадав про анексію Криму та окупації Донбасу. Президент Росії, звичайно, намагався «тримати марку» і в іронічному стилі відповів на заяви Зеленського. Правда, вийшло у нього не так добре, як у колишнього капітана КВК», – додав він.

При цьому, на думку журналіста, Путін, звичайно ж, ще відіграється на новому президентові України.

«Він не звик нікому програвати. Тим більше — шоумену. Однак господар Кремля може повторити помилку Петра Порошенка — втягуючись у затяжне протистояння з коміком Зеленським, Путін сам може стати смішним. І для цього колишній художній керівник студії “Квартал 95”, повірте, знайде достатньо приводів. Адже публічно змагатися з професійним стендапистом — це не зі стерх літати. Одна невдалий жарт — і з великого і могутнього політика, яким себе вважає Путін, він може перетворитися на рядового гумориста», – вважає Руденко.