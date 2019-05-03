Україна наторгувала на мінус 2,1 млрд дол

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за січень-березень виріс на 3,7% порівняно з тим же періодом 2018 р., до 2,013 млрд дол., за даними Національного банку України.

При цьому дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс на 1,1% — до 2,103 млрд дол., а профіцит зовнішньої торгівлі послугами скоротився в 1,5 рази, до 90 млн дол.

Нагадаємо, баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за 2018 р. зведений з дефіцитом 11,492 млрд дол., що на 32,9% вище показника за попередній рік — за оцінками НБУ.

У свою чергу, Державна служба статистики України оцінила дефіцит зовнішньоторговельного балансу за 2018 р. в 5,826 млрд дол., або в 2,3 рази вище показника за 2017 р.