Росія не підпише договір про заборону ядерної зброї

Москва відкрито заявила про відмову підписувати договір про заборону ядерної зброї. Ця інформація сьогодні була опублікована на сайті МЗС РФ.

Договір був опублікований для підписання 20 вересня і буде діяти лише в тому випадку, якщо як мінімум 50 держав визнає його юридичну силу.

Однак Росія відмовилася в цьому брати участь. Як заявили в Москві, такий документ йде врозріз з уже підписаним угодою ДНЯЗ (Договір про нерозповсюдження ядерної зброї).

До всього іншого, Москва вважає, що процес роззброєння повинен відбуватися поетапно. Повної відмови від ядерної зброї перешкоджають американські запаси в Європі.

Росія не брала участь у розробці договору про заборону ядерної зброї, так само як і США. Однак не так давно Дональд Трамп заявляв, що США, Росії і Китаю слід відмовитися від ядерної зброї.

До речі, ДНЯЗ регламентує використання атомних боєприпасів тільки в крайніх випадках. До них відносяться:

ядерний удар;

напад без застосування ядерної зброї, але в змові з ядерною державою.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров переконаний, що ідеологія відходу від ядерної зброї і прагнення до без’ядерного світу вже викладені у ДНЯЗ. Створювати додатковий документ не було потреби, адже найголовнішою проблемою залишається контроль за процесом збагачення ураном.

У МЗС РФ уточнили, що розробка договору про заборону ядерної зброї була помилкою.