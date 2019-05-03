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Росія не підпише договір про заборону ядерної зброї

03.05.2019

Россия не подпишет договор о запрете ядерного оружия

Москва відкрито заявила про відмову підписувати договір про заборону ядерної зброї. Ця інформація сьогодні була опублікована на сайті МЗС РФ.

Договір був опублікований для підписання 20 вересня і буде діяти лише в тому випадку, якщо як мінімум 50 держав визнає його юридичну силу.

Однак Росія відмовилася в цьому брати участь. Як заявили в Москві, такий документ йде врозріз з уже підписаним угодою ДНЯЗ (Договір про нерозповсюдження ядерної зброї).

До всього іншого, Москва вважає, що процес роззброєння повинен відбуватися поетапно. Повної відмови від ядерної зброї перешкоджають американські запаси в Європі.

Росія не брала участь у розробці договору про заборону ядерної зброї, так само як і США. Однак не так давно Дональд Трамп заявляв, що США, Росії і Китаю слід відмовитися від ядерної зброї.

До речі, ДНЯЗ регламентує використання атомних боєприпасів тільки в крайніх випадках. До них відносяться:

  • ядерний удар;
  • напад без застосування ядерної зброї, але в змові з ядерною державою.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров переконаний, що ідеологія відходу від ядерної зброї і прагнення до без’ядерного світу вже викладені у ДНЯЗ. Створювати додатковий документ не було потреби, адже найголовнішою проблемою залишається контроль за процесом збагачення ураном.

У МЗС РФ уточнили, що розробка договору про заборону ядерної зброї була помилкою.

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