Стало відомо, скільки кредитів набрав Ілон Маск

Засновник Tesla набрав боргів.



Генеральний директор і засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск повинен 507 мільйонів доларів банків Уолл-стріт, які беруть участь у продаж акцій і боргових зобов’язань виробника електрокарів.

Про це стало відомо 2 травня, після того, як Tesla вирішила залучити 2 млрд доларів, випустивши нові акції та боргові зобов’язання.

У той же час, сума кредиту Маска на 117 млн нижча, ніж була в 2017 році. Тоді його борг становив 624 млн доларів.

Маск, якому належить 20% Tesla, роками брав особисті кредити. Зараз він повинен трьом банкам: Goldman Sachs Group ($213 млн), Morgan Stanley ($209 млн) і Bank of America Corp ($85 млн).

Ці кредити підтримуються акціями Маска в Tesla, в даний час вартістю близько $8 млрд. Якщо акції Tesla зменшаться, то, згідно із заявою компанії, Маск може бути змушений продати деякі з цих акцій згідно з умовами кредиту.