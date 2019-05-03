Міністр оборони розповів про модернізацію літака СУ-24МР

Як повідомляє 5 канал, всю інформацію, яка необхідна для прийняття рішення в ході бою, керівник ведення бойових дій буде отримувати в онлайн-режимі.

Модернізацію розвідувального літака Су-24МР, який з радянських часів ніколи не проходив серйозну модернізацію здійснює Одеський авіаційний завод ДК “Укроборонпром”. Про це розповів міністр оборони Степан Полторак, який здіснив робочий візит на завод.

Зазначається, що модернізований розвідувальний літак дозволить чітко здійснювати управління Повітряними Силами в ході ведення бойових дій та підвищить їх ефективність.

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“Завод провів дуже серйозну роботу щодо розробки технічної документації та сьогодні готовий модернізувати ці літаки. Після завершення модернізації це буде зовсім інша машина – розвідувальна машина, яка дасть можливість чітко здійснювати управління Повітряними Силами ЗС України в ході ведення бойових дій, підвищить їхню ефективність і саме головне, що всю інформацію, яка необхідна для прийняття рішення в ході бою, керівник ведення бойових дій буде отримувати в онлайн-режимі”, – заявив Полторак.

Нагадаємо, раніше ДП “Завод імені В. О. Малишева”, що входить до складу ДК “Укроборонпром”, передав ЗСУ нову партію танків “Булат”.