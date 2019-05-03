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Ігор Эйдман: Між Лукашенком і Путіним стався гучний скандал

03.05.2019

З Білорусі вигнаний ГБешный посол Бабич, за даними опозиції намагався організувати аншлюс цієї країни з Росією.

У мене є всі підстави поставитися до цим повідомленнями ЗМІ серйозно. Дуже схоже, що Лукашенко зрозумів, що запахло жареним і судорожно намагається зірвати повзучу анексію.

Ще минулого літа я спілкувався з низкою поінформованих білорусів, включаючи одного досить високопоставленого побіжного силовика і на основі розмови з ними зробив висновок, що спроба аншлюсу Білорусі найближчим часом практично неминуча. Причому реалізовувати її через ряд давно завербованих Кремлем білоруських керівників і шантаж самого Лукашенка. Останні події чітко вписуються в цей сценарій. Тільки Лука, звичайно, не так простий, як хотілося б Путіну. Він намертво вчепився у владу і нікому віддавати не збирається, незважаючи на всі підступи і тиск.

Після цих зустрічей я опублікував тут пост, який нижче наводжу з невеликими скороченнями.

25 липня 2018 р. —

Наступна мета — Білорусь (версія)

Рейтинг Путіна рекордно знизився (на 12% за даними Левада-центру). Цей режим може існувати тільки в режимі військової параної, коли кругом вороги і єдиний захисник від них — «сильна влада».

Швидше за все Кремль буде змушений зробити новий агресивний демарш на міжнародній арені, щоб послабити невдоволення громадян своєю внутрішньою політикою. Найбільш безпечна і вигідна мета — Білорусь. Дуже великий ризик, що Путін спробує організувати аншлюс цієї країни.

 

Я недавно розмовляв з кількома обізнаними вихідцями з Білорусі. Вони в один голос кажуть, що «Лука» місцевій еліті і населенню смертельно набрид. При цьому у перспективи білоруської опозиції ніхто не вірить. Всі надії пов’язують з Путіним, реальний рейтинг якого в Білорусі багато вище, ніж у президента країни. За Лукашенка не заступиться ніхто: ні населення, ні власні, инфильтрованные російськими агентами силові структури, ні Захід (для якого він — «останній диктатор Європи»). Більше того, як кажуть добре поінформовані люди, у російської влади є компромат на Лукашенка, містить у т. ч. докази його персональної відповідальності за викрадення і вбивства білоруських опозиціонерів (багато учасників тих подій тепер живуть в Росії).

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Сценарій може бути приблизно таким. Путін, як він часто робить, використовує досвід Гітлера (ультиматум Емілю Гаху перед захопленням Чехії). Він викличе Лукашенко на переговори і, потрясаючи компроматом, поставить йому ультиматум з вимогою підписати договір про аншлюс з Росією. Якщо «Батько» впреться, його просто інтернують в Москві, а путінська агентура в білоруських силових і держструктурах за цей час з допомогою російських «зелених чоловічків» здійснить переворот. Потім стандартний зрежисований «референдум» і договір про вступ Білорусі в Російську Федерацію на правах суб’єкта з особливим статусом» (Конституції РФ змінити недовго). А далі — нова урапатриотическая вакханалія. Всі претензії до влади забуті. Путін — знову герой, переможець, «що об’єднав два братніх народи і відродити Росію в історичних кордонах».

Ігор Эйдман

 

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