Путін готує ще один «подарунок» Україні

В Кремлі побоюються, що новообраний президент України може посилити тиск» на Донбас, і серйозно обдумують рішення, яке відкладали цілих п’ять років з самого початку вторгнення на схід України.

У Москві незадоволені позицією Володимира Зеленського, який заявляв про те, що переговори щодо врегулювання на Донбасі необхідно залучити Великобританію і Сполучений Штатів учасників підписання Будапештського меморандуму, і готують контрудар.

Про це заявили експерти пропагандистського видання Inforuss.info у середу, 1 травня.

Там уточнюють, що, оскільки Зеленський виключив прямі переговори з ватажками самопроголошених республік, що Москва розглядає можливість визнати ці території «незалежними державами» в односторонньому порядку.

«Якщо Зеленський буде посилювати тиск на Донбас, то Путін підпише другий указ. На цей раз про визнання «Л/ДНР». Це, відповідно, призведе до автоматичного визнання адміністративної території Донецької і Луганської областей, зайнятої ВСУ, територією, «окупованою Україною»», — йдеться в повідомленні порталу. При цьому автори нагадують про право вето Росії в Радбезі ООН, натякаючи на ескалацію конфлікту з боку Москви. За деякими даними, указ про визнання «Л/ДНР» Путін підпише вже у травні цього року.

«Про спрощену видачу паспортів РФ жителями Донбасу в Кремлі відмовчувалися до останнього моменту. Але у результаті це сталося. Тепер може статися і визнання «Л/ДНР»», — вважають російські експерти.