Кочетков: Коломойський претендує на ексклюзив

Коломойський нині медійно активний, як поп-зірка перед концертним туром.

В його недавньому інтерв’ю пролунав дуже цікавий момент: він не згоден з президентом Зеленським з приводу того, що той хоче зібрати разом представників великого, середнього та малого бізнесу. Мовляв, дрібноту для масовки запросити — це здоров’я, а ось з олігархами годиться розмовляти віч-на-віч. А інакше вони своїх багатомільярдних секретів не відкриють.

Не знаю, не знаю…

Поділ бізнесу по крупності — це надумане. Більшість малих підприємців мріють стати великими. Бізнес весь пронизаний різними зв’язками і схемами, пам’ятається, як при прем’єрі Януковичі через формально крихітну комерційну структуру завозилася в Україну третина всіх нафтопродуктів. А 90% всіх люксових авто — Роллс-ройсів, Бентлі, Феррарі та інших — експортував приватний підприємець із Закарпаття.

Тому розмовляти про очищенні і оздоровленні бізнесу треба всім разом, більшості буде дуже цікаво послухати думку про демонополізацію і деолігархізації від таких капіталістичних акул як Коломойський, Ахметов, Пінчук.

Що не виключає, що якісь переговори з приводу амністії капіталів крупним бізнесменам треба провести у вузькому колі. Тільки не з президентом України, а з урядовими фахівцями з економіки, інвестицій та правоохоронцями, само собою.

А то у нас вже було: поговорили про щось віч-на-віч, і у президента з’явилися Батурин і «Лікарня майбутнього», а у олігарха — чергові обленерго.