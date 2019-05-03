Дослідження: у жителів Афганістану та Білорусі – найменше позитивних емоцій

Американський інститут Gallup провів дослідження ступеня емоційності. Білорусь і Афганістан виявилися тими двома країнами, жителі яких, згідно з опитуванням, відчувають найменше позитивних емоцій.

У жителів країн Латинської Америки, для порівняння, позитиву в житті набагато більше.

Автори дослідження респондентів попросили описати, як вони відчували себе за день до опитування, і склали два рейтинги: рейтинг позитивних емоцій і рейтинг негативних.

Описуючи негативні емоції, респонденти розповідали, відчували вони за день до опитування фізичну біль, хвилювання, сум, стрес і злість.

Загальний рівень негативних емоцій у світі залишився на рівні минулого року і склав 30%. У той же час, рівень злості досяг максимуму за час проведення опитування і склав 22%. Рівень хвилювання і смутку також поставив новий рекорд і склав 39% і 24% відповідно. У той же час, рівень стресу у світі знизився на 2 процентних пункту і склав 35%.

Росія в рейтингу не фігурує.

Лідерами рейтингу негативних емоцій у населення стали такі країни, як Чад, де про негативний досвід розповіли 54% опитаних, Нігер (50%), Сьєрра-Леоне (50%), Ірак (49%) та Іран (48%).

Найрідше про негативні емоції говорили жителі Тайваню (14%), Сінгапуру (17%) і Казахстану (17%).

У той же час, кількість людей, що говорять про позитивних емоціях все ще значно перевищує число тих, хто відчував негативні емоції. Частка людей, які розповіли про позитивні емоції, в опитуванні склала 71%, досягнувши рівня 2015 року. У 2016 році про позитивних емоціях розповіли 70% респондентів, в 2018 році – 69%.

Кажучи про позитивні емоції, респонденти повинні були розповісти про те, як добре вони відпочили напередодні опитування, шанобливо до них ставилися в той день, багато вони посміхалися і сміялися, робили вони щось цікаве, чи відчували задоволення.

В опитуванні за 2018 рік 71% опитаних заявив, що відчував задоволення, 72% сказали, що вони добре відпочили, а 74% заявили, що багато сміялися і посміхалися.

Найвищий рівень позитивних емоцій спостерігався в країнах Латинської Америки. Лідерами з хорошим емоціям стали Парагвай, Панама, Гватемала, Мексика, Сальвадор, Гондурас, Еквадор, Коста-Ріка і Колумбія. Також у десятку найбільш позитивних країн потрапила Індонезія. У всіх цих країнах про позитивних емоціях розповіли понад 80% опитаних.

В кінці списку за результатами опитування про позитивних емоціях виявився Афганістан, де про них розповіли 43% опитаних. На передостанньому місці – Білорусь, там 48% респондентів заявили, що відчували позитивні емоції.