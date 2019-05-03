Жителі Північної Кореї опинилися перед загрозою голоду

Десять мільйонів чоловік у небезпеці.



Як мінімум десяти мільйонам жителів Північної Кореї, за даними ООН, загрожує голод. Про це йдеться в доповіді Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) і Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, представленій в п’ятницю, 3 травня.

Як заявив представник ВПП Ерве Верхозель, запасів продовольства в КНДР не вистачить до наступного врожаю – для забезпечення 25-мільйонного населення бракує близько 1,4 мільйонів тонн продуктів харчування.

За словами Верхозеля, із-за посухи, сильної спеки і повеней останній урожай виявився найгіршим за десятиліття. Багато сімей – в деяких районах 43 відсотки населення страждають від хронічного недоїдання, тому кожна п’ята дитина відстає в розвитку. Державний пайок був зменшений з 380 до 300 грамів в день.

Представник ВПП назвав ситуацію дуже серйозною, яка погіршиться ще сильніше, якщо не буде надана допомога з боку. Всесвітня продовольча програма займається підготовкою гуманітарної допомоги для 770,5 тисячі жінок і дітей в околицях столиці КНДР Пхеньяну.

На питання, чому міжнародне співтовариство повинне допомагати країні, яка кидає мільярди на ракетну і ядерну програму, Верхозель відповів: “Ми не втручаємося в політику. Коли ми бачимо, що люди в біді, ми повинні допомогти”.