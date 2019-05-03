Мережеві АЗС попросили захистити їх від деградації та банкрутства

Відповідь прийшла від «Белнефтехима». Концерн порадив АЗС оптимізувати витрати, вишукати внутрішні резерви для поліпшення фінансового становища і сподіватися на укладення більш сприятливих нафтогазових домовленостей між Білоруссю і Росією.

Керівники шести мереж АЗС звернулися до віце-прем’єру Ігорю Ляшенко з проханням гармонізувати рівні оптових та роздрібних цін на нафтопродукти з урахуванням сталого розвитку заправок і дотримання інтересів держави. Як пише Tut.by з відповідним листом оператори звернулися в Радмін кілька тижнів тому.

Заклопотаність ситуацією висловили всі мережі, крім «Белоруснефти».

20 березня концерн «Белнефтехим» після збільшення ставок акцизів на автомобільне паливо підвищив оптові ціни на світлі нафтопродукти (на 40 рублів за 1 тонну), що призвело до зниження питомої доходу операторів з 137 до 97 рублів за тонну.

Власники АЗС відзначають, що прибутковість від продажів нафтопродуктів була негативною ще на момент цього підвищення, а після нього економіка всіх заправок стала збитковою. Компенсувалися ці збитки доходом від продажу товарів і послуг нетопливной групи, підкреслюється в посланні, неможливо.

Ризик банкрутства призведе до скорочення витрат, що призведе до деградації стану АЗС і нафтобаз у всіх відносинах, попереджають оператори. Підкреслюється, що за рахунок продажу на АЗС містяться нафтобази та склади зберігання скрапленого газу.

Нефтепродуктообеспечение з-за тривалої роботи в режимі економії в 2017-2018 роках, і особливо після останнього вилучення з сегменту близько третини маржі, що активно розвивається сегмента ПЕК Білорусі може перетворитися у фінансового аутсайдера, з податкового донора бюджету потенційного банкрута, зазначили автори листа.

Уряд доручив “Бєлнєфтєхіму” відповісти на лист операторів. У своєму посланні концерн нагадав про податковому маневрі в Росії, реалізація якого значно погіршує умови роботи для білоруських НПЗ і знижує рівень надходжень доходів до бюджету Білорусі. При світової котируванні 70 доларів за 1 барель втрати білоруської економіки в 2019 році складуть 380 млн доларів, підрахували в «Белнефтехиме».

Більш того, раніше російськими нафтовими компаніями не підтримується пропозиція білоруської сторони про зниження розміру премії у формулі ціни на продукцію, що постачається трубопровідним транспортом в Білорусь російську нафту сорту Urals, відзначили в концерні.

У цьому зв’язку білоруський Мінфін з 20 березня реалізував одну із заходів компенсації випадаючих доходів бюджету — збільшив ставки акцизів на бензин і дизпаливо, а також – для захисту НПЗ – відпускні ціни на моторні палива на аналогічну суму. Для мінімізації тиску на споживчий ринок роздрібні ціни збільшені не були, відзначили в концерні.

У «Белнефтехиме» також зазначили, що в Росії з урахуванням волатильності нафтового ринку і стримування цін на моторне паливо на внутрішньому ринку в окремі періоди 2018-2019 роках рентабельність роздрібного сегмента була відсутня.

У сформованій ситуації власникам білоруських АЗС радять «оптимізувати витрати, вишукати внутрішні резерви для поліпшення фінансово-економічних результатів роботи». Разом з тим в «Белнефтехиме» не виключають, що «з часом цінова політика може бути скоригована з урахуванням досягнутих домовленостей в нафтогазовій сфері. В даний час робоча група з вироблення пропозицій щодо подальшого розвитку білорусько-російської інтеграції «веде обговорення поточних питань економічної взаємодії».