Данія затягує запуск «Північного потоку-2», а Брюссель робить його збитковим

У «Газпромі» вперше допустили можливість затримки будівництва «Північного потоку-2» з-за того, що Данія затягує видачу дозволу на прокладку газопроводу в своїй винятковій економічній зоні. Заступник начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності холдингу Дмитро Хандога повідомив, що на розгляді у Копенгагена знаходяться відразу три заявки, але за однієї так і не винесено рішення.

«На даний момент в планах завершення будівництва газопроводу в цьому році. Дійсно, в кінці березня Датське енергетичне агентство зажадало від проектної компанії подати ще одну заявку на проходження маршруту південніше острова Борнхольм, 15 квітня компанія подала заявку. Таким чином, зараз на розгляді датських влади знаходяться три заявки по маршруту укладання газопроводу: в територіальних водах та виключної економічної зони Данії. Тим не менш, компанія працює», — розповів він.

Хандога додав, що до теперішнього моменту укладено понад 1125 кілометрів трубопроводу в Балтійському морі. Це майже половина від загальної протяжності двох ниток «Потоку-2». Компанія аналізує, як вплине видача данської дозволу, працює над заходами щодо збереження проекту у графіку.

«Можу сказати, що зараз зберігається ймовірність будівництва газопроводу і пуск його до кінця року», — підсумував топ-менеджер «Газпрому».

Хоча в цілому він допустив можливість введення газопроводу в експлуатацію в строк, тобто до кінця 2019 року, це помітне зміна риторики. Раніше в компанії з упевненістю заявляли про те, що реалізації проекту нічого не загрожує, у тому числі Данія. Справа в тому, що за міжнародним законодавством, країна не може відмовити у видачі дозволу на прокладку трубопроводу в своїй винятковій економічній зоні. Заковика в тому, що час розгляду заявки не регламентовано.

Першу заявку на маршрут через територіальні води «Газпром» подав ще навесні 2017 року, в серпні 2018-го направив другу, вже через економічну зону. А в кінці березня 2019-го Датське енергетичне агентство попросив подати третій варіант маршруту, який тепер теж розглядає.

17 квітня Nord Stream 2 подала апеляцію на вимоги ДЕА, але і цю апеляцію можуть розглядати довго, тому не факт, що це прискорить процес.

«Розробнику проекту, яким є компанія Nord Stream 2, складно зрозуміти, з якої причини після 16 місяців з моменту вступу в силу поправки до закону про континентальному шельфі досі відсутнє будь-яке рішення щодо базового маршруту в територіальних водах Данії і чому немає рішення по маршруту до північно-заходу від Борнхольма при відсутності яких-небудь заперечень з точки зору екології і безпеки. Вимога подачі заявки по третьому варіанту маршруту, незважаючи на наявність вже двох діючих заявок, які пройшли процес розгляду і задовольняють умовам видачі дозволу, можна розглядати виключно як зумисну спробу затримати завершення проекту», — заявили тоді в Nord Stream 2.

У компанії підкреслили, що подібні дії з боку влади Данії не тільки підривають фундаментальні принципи правового довіри і юридичної визначеності конституції Данії та європейського законодавства, але й обмежують свободу укладання трубопроводів на морському дні у відповідності з Конвенцією ООН (UNCLOS) від 1982 року.

Навіть якщо «Газпрому» вдасться розібратися з Данією, введення в експлуатацію газопроводу все одно під питанням. Як розповідали «СП» експерти, будівництво наземної інфраструктури на території приймаючих європейських країн поки запізнюється і вона навряд чи буде готова до прийому газу до початку 2020.

Крім того, навіть якщо це вдасться вирішити, залишається проблема змін в газовій директиві ЄС. Нагадаємо, що Єврокомісія прийняла поправки, які дозволили поширити норми Третього енергопакету і на «Північний потік-2». Це означає, що тепер одна компанія не може бути одночасно і оператором труби, і постачальником газу. Крім того, один постачальник не може використовувати більше 50% потужності газопроводу, другу половину потрібно залишити для «альтернативних» продавців газу, навіть якщо їх немає в принципі. Домогтися виключення з цього правила можна, як було з продовженням першого «Північного потоку» OPAL, але на це піде не один рік.

Незважаючи на всі ці труднощі, в «Газпромі» продовжують запевняти, що проект буде рентабельним.

«Навіть якщо допустити, що буде затримка, проект залишиться рентабельним, тому що життєвий цикл таких проектів становить 25-30 і більше років», — пояснив Дмитро Хандога.

Зсуви за термінами — «навіть якщо вони будуть» на економіку проекту не вплинуть, а потужності трубопроводу в будь-якому випадку будуть затребувані, додав він.

Проте з урахуванням усіх перерахованих проблем рентабельність «Північного потоку-2» все більше під питанням. Можливо, для європейців він буде більш вигідний, ніж для самого «Газпрому». Так, нещодавно у компанії запевнили, що якщо «Північний потік — 2» почне працювати в 2020 році, то європейські споживачі газу можуть заощадити близько 8 млрд євро в рік за рахунок більш дешевих енергоресурсів.

Але європейці, схоже, готові жертвувати економічними інтересами заради політики — зниження «газової залежності» від «Газпрому», а також забезпечення транзиту через Україну. Адже вже зрозуміло, що з урахуванням названих труднощів, з Києвом доведеться домовлятися про транзит як мінімум до 2020 року, а, швидше за все, і пізніше. Діючий транзитний договір закінчується вже в кінці цього року.

Україна ж у транзитних переговорах була досі налаштована вельми не конструктивно, висуваючи свідомо нездійсненні вимоги начебто прокачування через її територію 100 млрд. кубометрів газу за нинішніх 80-90. Так званому президенту РФ Володимиру Путіну навіть довелося днями нагадати, що якщо через Україну не буде транзиту, вона сама, як йому здається, теж залишиться без газу.

«А якщо транзиту не буде? Ви розумієте, що тоді не буде реверсу. Адже реверс, він же віртуальний. Наш газ, який йде в Західну Європу, — газова труба з радянських часів, як влаштована? Від транзитної газової труби йдуть відгалуження на всю Україну. Це абсолютно відомі для професіоналів речі, публіка тільки може це не розуміє», — сказав Путін.

Аналітик групи компаній «Фінам» Олексій Калачов вважає, що позиція Данії — не головна проблема «Північного потоку-2». Вона дійсно може дещо зрушити терміни, але це не критично. А ось Третій енергопакет дійсно може привести до того, що в перші роки «Північний потік-2» буде працювати чи не в мінус.

— Для початку зазначу, що витрати на прокладання труб по дну Балтійського моря — це одне, а всі ті труби, які підходять до узбережжя з нашого боку, — зовсім інше. Вони навіть не входять у розрахунки рентабельності проекту. Протягнути труби через півкраїни — це недешеве задоволення, але про це всі забувають.

Що стосується затримки будівництва газопроводу, вона можлива з-за того, що Данія розглядає вже третій варіант маршруту і може знову затягнути цей процес на вісім місяців. Тоді роботи на цій ділянці просто не встигнуть почати в строк. Саме хитре, що відмовити вони не можуть, тому просто довго проводять узгодження, тим самим ставлячи терміни реалізації під загрозу.

Тобто по ідеї до кінця року газопровід повинні встигнути добудувати, але з-за Данії може виникнути затримка в декілька місяців. Як сказав представник «Газпрому», це не надто позначиться на рентабельності проекту, так як він довгостроковий.

Головна проблема з рентабельністю не виникне через Данії, а пізніше, коли газопровід буде побудований і почнеться його експлуатація. Тут ми зустрічаємо протидія поправок до газової директиви ЄС, горезвісний Третій енергопакет. Все, що діє в європейській економіці, повинно підпорядковуватися її принципам, і один з них відсутність монополізму. Якщо є труба, до неї повинен бути доступ сторонніх постачальників.

«СП»: — Що ж робити?

— Насправді, ця проблема для нас вирішувана. «Лукойл», «Новатек», «Роснефть» давно хотіли б продавати свій газ безпосередньо через газпромівську трубу. Але у нас встановлена монополія «Газпрому» на експорт газу. Достатньо просто прийняти рішення про те, щоб допустити до постачань наших російських альтернативних постачальників, як ця проблема буде знята. Це питання чисто інтересів «Газпрому». Якщо виходити з інтересів країни, ця проблема легко вирішувана.

Другий важливий момент — це поділ виробництва і транспортування газу. Насправді ми й самі робили щось подібне, коли, наприклад, розділили виробництво та транспортування електроенергії. Так реформуються всі природні монополії. Навіть Китай зараз приймає рішення виділити трубопровідний бізнес в окрему компанію.

Це вимога, природно, не подобається «Газпрому», але з точки зору розумного підходу до ринкової економіки воно правильне. По Третьому енергопакету «Газпром» не може бути оператором труби, яку він будує. Але будує формально не сам «Газпром», а компанія Nord Stream 2 AG. Зараз вона на сто відсотків належить «Газпрому», так як з-за санкцій інші європейські партнери туди не увійшли. Але вони все одно продовжують фінансувати цей проект і хочуть отримувати з нього прибуток. Так нехай вони викуплять цю компанію, і, будь ласка, поділ пройшло.

Зрозуміло, що тоді «Газпром» хоч і залишиться великою енергетичною компанією з великою вагою в Європі, такого важеля політичного впливу, як зараз, вже не матиме. Він не зможе сам встановлювати ціни для кожного клієнта, укладати такі довгострокові контракти, як зараз, і так далі, і йому не хочеться втрачати це впливу.

«СП»: — чи Може «Газпром» просто отримати для «Північного потоку-2» виключення з Третього енергопакету, як у випадку з OPAL?

— Так, в принципі, це можливо. Але тут якраз виникає питання рентабельності. Для того щоб отримати виняток, «Газпрому» спочатку доведеться тримати свою трубу півроку-рік, а то і більше, напівпорожній. Потім сказати, що інших постачальників немає, тому потрібно давати виняток. Природно, це буде позначатися на окупності проекту.

Крім того, на невизначений час буде продовжуватися український транзит. Адже якщо труба буде використовуватися тільки в половину потужності, інший газ доведеться гнати в Європу через Україну. А «Газпром» хотів би скоріше піти від українського транзиту, а також забезпечити окупність свого проекту.

Нарешті, наскільки я розумію, європейські партнери отримують повернення своїх інвестицій незалежно від того, скільки реально газу прокачується по трубі. Тому вийде, що прокачування буде дуже дорогий для «Газпрому», якщо використовувати трубу упівсили.