ДФС: 390 мільярдів вже зібрали до зведеного бюджету

До зведеного бюджету України за чотири місяці 2019 року зібрано 390 млрд грн, що на 13,7% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

“За січень – квітень 2019 року, за оперативними даними, до зведеного бюджету зібрано 390 млрд грн. Це на 13,7%, або на 47,1 млрд грн більше відповідного періоду минулого року. Так, за січень-квітень 2018 року до зведеного бюджету надійшло 342,9 млрд грн”, – йдеться в повідомленні.

У ДФС зазначають, що до державного бюджету зібрано 306,9 млрд грн. Цей показник перевищує відповідний період минулого року на 11,7%, або на 32 млрд гривень.

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“Податкових платежів до загального фонду держбюджету у січні – квітні 2019 року зібрано у розмірі 185,4 млрд грн. Це на 10,7% або майже на 18 млрд грн перевищує минулорічний показник. Митних платежів надійшло 121,5 млрд грн, що на 13,1 млрд грн, або на 14,1% більше, ніж за січень-квітень 2018 року”, – йдеться в повідомленні.

У квітні поточного року до зведеного бюджету зібрано 93,2 млрд грн, це на 12,2%, або на 10 млрд грн перевищує показник квітня минулого року.

Джерело: Укрінформ