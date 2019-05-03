Парубій допоможе Зеленському розпустити Верховну Раду?

Сьогодні ввечері новообраний президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм. Про це Zrada.Today дізналася із власних джерел.

Зустріч ініціював сам Зеленський. Майбутній президент обговорював зі спікером парламенту дату інавгурації. Як нас інформували, Зеленський просив Парубія посприяти встановленню дати інавгурації до 20 травня. Як варіант, розглядається 17 травня.

А це дає підстави припустити про намір Зеленського розпустити Верховну Раду та призначити дострокові парламентські вибори.

Нагадаємо, раніше озвучувалася можлива дата інавгурації 28 травня. В такому разі президент, згідно Конституції, втрачав можливість розпуску парламенту, адже Верховна Рада не може бути розпущена за 6 місяців до припинення своїх повноважень.