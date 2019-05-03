Штрафи у понад $100 запровадили у Грузії за сексуальні домагання

Парламент Грузії ухвалив правки до Кодексу адмінправопорушень, які запроваджують штрафи за сексуальні домагання

Про це повідомляє Кавказ Реалии.

Відтепер за сексуальні домагання в Грузії загрожує штраф, щонайменше, у 300 ларі (приблизно $111), йдеться у повідомленні.

Зазначається, якщо людина протягом року знову вчинить схоже правопорушення, її оштрафують вже на 500 ларі (більше ніж $185) або ж засудять до виправних робіт терміном на рік.

Наголошується, що ще більш суворо каратиметься сексуальне домагання щодо неповнолітньої особи, вагітної жінки чи вчинене в присутності дітей. За це кривднику загрожує штраф від 500 до 800 ларі (понад $196). За повторне таке саме правопорушення загрожує штраф від 800 до тисячі ларі (більше ніж $370) або арешт на строк до 10 днів.

Домагання депутати парламенту визначили, як використання фраз сексуального характеру, демонстрацію геніталій, а також “фізичну поведінку сексуального характеру”, йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, з 11 січня в Україні набули чинності зміни до Кримінального кодексу України, які передбачають, що секс без згоди (усної, письмової чи невербальної) вважається зґвалтуванням.

У Франції за останні вісім місяців суди наклали 447 штрафів відповідно до нового закону про боротьбу з домаганнями до жінок на вулицях. Закон передбачає штраф до 750 євро.

Третина працівників ООН скаржиться на сексуальні домагання: 21,7% зізналися, що ставали жертвами історій чи жартів про секс, 14,2% чули образи щодо зовнішнього вигляду чи тіла, а 13% намагались залучити до розмов про секс.

Джерело: Еспресо TV