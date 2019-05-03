Голова Луганської ОВЦВ Філь згідно декларації придбав елітні авто для себе і дружини

У своїй декларації за 2019 рік виконуючий обов’язки голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Філь вказав 631 746 гривень доходу.

Також він записавши купівлю автомобіля «Mercedes GL500» за 140 000 гривень, його дружина – купівлю «Lexus RX300» за 1 626 392 гривень.

З доходів в. о. губернатора 575 448 гривень становить зарплата, 55 634 гривень – ліміт за кредитною карткою в ПриватБанку, 664 гривень – гарантійна заміна товару.

Його дружина Аліна задекларувала 115 556 гривень зарплати у регіональній дирекції Національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ) «UA: ДОНБАС», 47 088 гривень відсотків від ПриватБанку, 500 000 гривень і 60 000 гривень від відчуження рухомого майна, 55 285 гривень ліміту за кредитною карткою в ПриватБанку, 3 061 гривень страхових виплат від Київського міського центру соціальних виплат.

В. о. губернатора у квітні 2018 купивши «Mercedes GL500» універсал – У 2013 року випуску, його дружина (теж у квітні 2018) – «Lexus RX300» 2018 року випуску.

Філю належить 5 квартир 109,8 кв. м, 51,6 кв. м, 91,6 кв. м, 83,3 кв. м і 2 машиномісця 18 кв. м і 18,8 кв. м у Києві, також 20% від квартири площею 77,19 кв. м у Києві, а також він орендує квартиру 55 кв. м у Сіверськодонецьку Луганської області.

Крім того, в. о. губернатора належить нежитлове приміщення 520,1 кв. м до Решетилівці Полтавської області, 50% цегляного заводу (ще 50% належить громадянину Олександру Біленькому) загальною площею 5 216,7 кв. м у Петрівці-Роменській Гадяцького району Полтавської області, де він також орендує 50% земділянки загальною площею 28 323 кв. м.

Його дружині належить 3 квартири 55,30 кв. м, 110,1 кв. м і 94,9 кв. м у Києві, а також 25% від квартири 69,94 кв. м у Києві.

З цінних паперів у Філя 1 120 акцій ВАТ «НПК» КСА ім. Р. І. Петровського і 25 акцій АТ «Радомишльський льонозавод».

Чиновнику також належать 50% (ще 50% належить громадянину Олександру Біленькому) від 17 товарних знаків (№74113 №198049, №200088, №200087, №200725, №200647, №200726, №200648, №200708, №200707, №200646 , №200687, №198041, №198048, №185876, №185875, №210755, №202464).

Готівкою у в. о. губернатора 305 тис. доларів, 15 тис. євро, 3,730 млн гривень, а також 9,728 тис. гривень на рахунках у ПриватБанку і 8,849 тис. гривень в ОщадБанку.

У дружини готівкою 55 тис. доларів, на рахунках у ПриватБанку 55,215 тис. доларів і 1,036 тис. гривень.

Також Філь взявши у позики у громадянки Дар’ї Майбороди 165 тис. доларів, а також повернувши їй 5 тис. доларів.

У 2018 році в. о. губернатора витратив 156 тис. гривень на оренду квартири.